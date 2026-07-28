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Una vecina de la ciudad radicó una denuncia por estafa tras descubrir movimientos irregulares y no autorizados en sus cuentas bancarias y virtuales. El hecho salió a la luz el día 23 del corriente mes y afectó a una mujer de 53 años, residente del barrio Rotary XXIII.

La damnificada relató que constató la existencia de ingresos de dinero realizados desde su cuenta del Banco Nación hacia su perfil de Mercado Pago, operación que ella nunca autorizó ni ejecutó. Lo más grave es que ese dinero nunca se vio reflejado realmente en el saldo disponible de su billetera virtual.

La situación se complicó cuando su hijastro recibió llamados de personas desconocidas que reclamaban el pago de cuotas por supuestos préstamos contraídos. El joven no brindó datos a los estafadores, pero al revisar las finanzas en detalle se confirmó el perjuicio: faltaban $981.861 pesos de su patrimonio.

La causa quedó caratulada y a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de la ciudad, a la espera de avanzar en la investigación para dar con los responsables del manejo fraudulento de las cuentas.