Un nuevo accidente vial se registró este viernes en Río Gallegos, en este caso tuvo como protagonistas a la conductora de una moto y el conductor de una Renault Duster.

El lugar del accidente fue la intersección de las calles Alfonsín y Munster de la capital provincial cuando, por razones que se tratan de esclarecer, el vehículo de mayor porte embistió a la moto.

La mujer que iba en la moto sufrió fractura expuesta de una de sus piernas. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Como resultado del impacto, la mujer que iba en esta última salió despedida y cayó contra un cantero ubicado en la vereda. Según pudo saber este medio, habría sufrido fractura expuesta de una de sus piernas.

Al lugar llegó la ambulancia que la derivó rápidamente al Hospital Regional de Río Gallegos con otras heridas de consideración. Algunos testigos habrían manifestado que la Duster arrastró a la moto varios metros hasta que detuvo su marcha.

El tránsito en ese sector quedó interrumpido hasta que finalicen las pericias correspondientes por parte del personal policial.

5 de 10 | La mujer que iba en la moto sufrió fractura expuesta de una de sus piernas. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 6 de 10 | La camioneta Duster arrastró varios metros a la moto. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.