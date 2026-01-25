Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente vial ocurrido en las primeras horas del domingo sobre la Ruta Nacional N° 3 dejó como saldo a una madre y su hijo menor de edad hospitalizados, luego de que el vehículo en el que viajaban junto al jefe de familia diera varios tumbos tras perder el control. El siniestro se registró a pocos kilómetros de Puerto Santa Cruz y movilizó a personal policial, sanitario y de bomberos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas se pudo saber que el siniestro en cuestión tuvo lugar minutos antes de las 8 de la mañana, cuando la División Comisaría de Puerto Santa Cruz fue alertada sobre el vuelco de un automóvil en un tramo de la Ruta 3, uno de los corredores más transitados de la provincia y eje de conexión clave entre distintas localidades santacruceñas.

Al arribar al sitio, los efectivos constataron que se trataba de un Toyota Corolla que había salido de la calzada y terminado a un costado del camino, con visibles daños producto de los tumbos.

En el rodado se desplazaban tres personas: un hombre mayor de edad al volante, su esposa y el hijo de ambos, también menor. Según manifestó el conductor a los uniformados, habría perdido el control del vehículo, circunstancia que derivó en el despiste y posterior vuelco.

La mujer fue inmovilizada en el lugar del suceso. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Las causas concretas del siniestro son materia de evaluación, aunque en este tipo de rutas abiertas, donde el viento, el estado del asfalto o una maniobra brusca pueden incidir, las condiciones de circulación suelen jugar un rol determinante.

La asistencia médica fue inmediata. Una ambulancia que llegó al lugar evaluó a los ocupantes y priorizó la atención de la mujer, quien informó que se encontraba operada de la columna y presentaba dolor en la zona dorsal y cervical. Ante ese cuadro, el personal sanitario aplicó el protocolo correspondiente: fue inmovilizada con cuello ortopédico, colocada en una tabla rígida y trasladada al Hospital de Puerto Santa Cruz para estudios más exhaustivos.

El menor, en tanto, presentaba un corte de aproximadamente dos centímetros en la cabeza. Si bien en principio no se informó sobre lesiones de gravedad, también fue derivado al centro asistencial para su correcta evaluación y control, como indican los procedimientos en casos que involucran traumatismos en niños.

El Corolla quedó con graves daños en su carrocería. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En el operativo intervino además una dotación del Cuartel 7 de Bomberos, que realizó tareas técnicas en el lugar del accidente. Los efectivos inspeccionaron el vehículo siniestrado, controlaron posibles derrames de fluidos y verificaron las condiciones generales de seguridad para evitar riesgos adicionales en la zona. Según se informó, el sistema eléctrico del automóvil ya había sido neutralizado de manera preventiva, reduciendo la posibilidad de incendios u otras contingencias.

El conductor, que no presentaba lesiones de consideración, permaneció en el lugar a la espera de una grúa para el traslado del rodado, que sufrió daños materiales importantes.