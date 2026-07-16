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Una mujer de 65 años radicó una denuncia por presunta estafa tras sufrir el acceso irregular a sus cuentas bancarias y las de su esposo, por un monto total superior a los 21 millones de pesos.

Según informó la damnificada, desde el 10 de julio reciben llamadas y contactos de personas desconocidas que los incitaron a realizar pasos en sus aplicaciones financieras y home banking, logrando así apropiarse de sus datos y claves.

El 14 de julio concurrieron a la sucursal de una entidad financiera en Comodoro Rivadavia, donde confirmaron que terceros habían solicitado y acreditado un préstamo por casi 16,7 millones de pesos, que fue bloqueado posteriormente por la entidad al detectarse como un movimiento atípico. Además, en la misma fecha se registraron dos transferencias desde su cuenta del Banco Santa Cruz hacia otra cuenta: una por más de 4 millones de pesos y otra por cerca de un millón de pesos, sumando más de 5 millones adicionales.

Hasta el momento no se detectaron otras operaciones irregulares, pero la pareja se considera seriamente perjudicada. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 para establecer la identidad de los responsables y esclarecer los hechos.