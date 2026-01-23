Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 60 años, de nacionalidad brasileña, resultó herido tras perder el control de su motocicleta en la Ruta Nacional N° 3, a unos 50 kilómetros de Río Gallegos. El fuerte viento patagónico, una constante en la región, habría sido el factor determinante en el siniestro vial.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho se registró durante la jornada del jueves a la altura del kilómetro 2548 de la Ruta Nacional N° 3, uno de los corredores viales más importantes del sur argentino, utilizado tanto por transporte de cargas como por viajeros que recorren la Patagonia. La intervención se activó luego de que, vía telefónica, el oficial Cruzate de Lago Posadas diera aviso sobre un presunto accidente en ese tramo de la ruta, en una zona caracterizada por extensas rectas, escasa vegetación y una fuerte exposición a las inclemencias climáticas.

Al arribar al lugar, el personal constató que el protagonista del episodio era un motociclista que se desplazaba en una Suzuki DL1000, una moto de gran porte habitualmente utilizada para viajes de larga distancia. Según se pudo establecer en el lugar, el conductor, un ciudadano brasileño de 60 años, perdió el control del rodado a raíz de una ráfaga de viento que lo desestabilizó, provocando su caída sobre uno de los costados de la calzada.

El viento en la zona sur de Santa Cruz no es un dato menor. Para quienes transitan habitualmente por estas rutas, las ráfagas intensas son parte del paisaje, pero para viajeros que no están familiarizados con estas condiciones pueden transformarse en un factor de alto riesgo, especialmente en vehículos de dos ruedas. Las motos, por su estructura y menor superficie de apoyo, son particularmente vulnerables a los golpes laterales de aire, que pueden desplazar la trayectoria en cuestión de segundos.

Algunos de los daños menores que presentó el rodado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Como consecuencia de la caída, el hombre manifestó dolencias en el brazo derecho, en la zona de las costillas del mismo lado y en la boca, producto del impacto contra el suelo. De inmediato se coordinó su traslado al Hospital Regional Río Gallegos, centro de referencia en la capital santacruceña, donde fue asistido por un móvil sanitario a cargo del doctor López. Allí se le realizaron estudios y una evaluación médica más exhaustiva para determinar la gravedad de las lesiones y descartar complicaciones internas.

En cuanto a la Suzuki, se supo que presentó daños menores, compatibles con una caída lateral, y quedó bajo resguardo en la División interviniente, a la espera de los pasos administrativos correspondientes. No se informó la participación de otros vehículos en el hecho, por lo que todo indica que se trató de un siniestro vial sin terceros involucrados, donde las condiciones climáticas jugaron un rol central.