Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un llamado de emergencia durante los primeros minutos de este martes encendió la alarma en Puerto San Julián y movilizó a los bomberos del Cuartel 3 hacia una vivienda donde se había reportado un posible incendio. Sin embargo, tras arribar al lugar y realizar las primeras verificaciones, los efectivos constataron que el problema no estaba vinculado a un foco ígneo sino a una sobrecarga eléctrica en el tablero principal del domicilio.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el hecho se registró en una casa ubicada en el Pasaje Carmina Manrique al 600. La alerta inicial indicaba que podría tratarse de un incendio en el interior de la vivienda, situación que motivó la rápida intervención de una dotación de tres bomberos que acudieron al lugar con una unidad operativa para evaluar la situación.

Al llegar al domicilio, los efectivos realizaron una inspección preventiva y detectaron que el inconveniente estaba localizado en el tablero eléctrico principal. Según se pudo establecer, se trataba de una contingencia generada por un exceso de consumo eléctrico que provocó una sobrecarga en el sistema.

Este tipo de situaciones, aunque en ocasiones pasan desapercibidas, pueden derivar en riesgos mayores si no se detectan a tiempo. Una sobrecarga en el circuito puede provocar calentamiento en los cables, deterioro del aislamiento y, en casos más extremos, la aparición de chispas o cortocircuitos capaces de iniciar un incendio.

Por este motivo, los bomberos procedieron a asegurar el área y verificar que no existiera riesgo de ignición tanto en el cableado como en la estructura de mampostería del lugar. Tras revisar el tablero y las instalaciones cercanas, confirmaron que la situación estaba controlada y que no había peligro inmediato para la vivienda ni para sus ocupantes.