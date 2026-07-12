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Una mujer de 28 años, vecina de la localidad de Pico Truncado, presentó una denuncia penal tras ser víctima de un engaño financiero que le causó un perjuicio superior al millón de pesos, al intentar concretar una venta por internet. El caso es investigado por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1, mientras que la identidad de los responsables aún no ha sido establecida.

Según el relato recogido en la denuncia, los hechos comenzaron alrededor de las 14 horas del viernes, cuando la damnificada recibió un mensaje en Facebook de una persona que se identificó como interesada en comprar una computadora que ella había publicado para la venta. Horas más tarde, el supuesto comprador le aseguró haberle transferido 500.000 pesos a su cuenta de Mercado Pago, pero al revisar su saldo no registró ningún ingreso.

Ante la inconsistencia, la mujer le pidió su número telefónico para conversar directamente. Al comunicarse, el hombre insistió en que el pago se había realizado y le pidió que resolviera el inconveniente de inmediato. Poco después, recibió una llamada desde otro número, en la que un individuo afirmó ser personal de Mercado Pago: le advirtió que tenía ese dinero retenido y que debía hacer una operación para liberarlo.

Bajo esa falsa premisa, y mediante maniobras de engaño, la víctima terminó utilizando su cuenta de Naranja X para realizar tres transferencias sucesivas a una cuenta de Claro Pay: primero por 85.500 pesos, luego por 250.000 y finalmente por 530.000, sumando un total de 1.000.000 de pesos más los intereses cobrados por las operaciones. Recién después advirtió que había sido víctima de una estafa.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda de Pico Truncado, con carátula por presunta estafa. Las autoridades trabajan ahora en el rastreo de los números telefónicos utilizados y los datos de las cuentas destino, a fin de identificar y dar con los responsables del delito.