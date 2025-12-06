Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio registrado en horas de la tarde del viernes en la Unidad Penitenciaria N°2 de Río Gallegos generó preocupación en las afueras de la ciudad, aunque la rápida intervención del personal penitenciario y de bomberos permitió controlar la situación sin que se reportaran internos lesionados ni daños de consideración.

El episodio ocurrió en el establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional N°3, a la altura del kilómetro 2579, cuando un desperfecto eléctrico derivó en el sobrecalentamiento de una zapatilla utilizada como prolongador. El elemento, aparentemente sobrecargado, inició un foco ígneo que fue advertido de inmediato por agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), quienes actuaron utilizando un extintor portátil para sofocar las primeras llamas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, tras el aviso emitido por las autoridades del penal, una dotación de la División Cuartel Uno de Bomberos se dirigió hasta el lugar para verificar el área afectada y descartar cualquier riesgo de reactivación. Los efectivos llevaron adelante una inspección detallada de la zona, confirmando que el fuego había sido completamente extinguido y que no existían daños estructurales que pusieran en peligro la seguridad del edificio ni de las personas alojadas en él.