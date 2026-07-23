Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La investigación por una presunta defraudación informática dio un nuevo paso en Río Gallegos con un allanamiento que permitió secuestrar teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la causa. El procedimiento fue realizado por personal de la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz en una vivienda ubicada sobre la calle Ramón y Cajal, en el marco de una pesquisa vinculada al uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito sustraídas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo se desarrolló durante la jornada del miércoles y fue dispuesto por la magistratura interviniente luego de varias semanas de tareas investigativas orientadas a identificar al presunto autor de la maniobra. La medida judicial representó un avance significativo en una causa que busca determinar cómo se concretaron las operaciones fraudulentas y establecer la eventual responsabilidad penal de la persona investigada.

Según informó la fuerza policial, la investigación estuvo a cargo de la División Cibercrimen, unidad especializada en el abordaje de delitos tecnológicos, estafas digitales, fraudes electrónicos y otras modalidades delictivas que, en los últimos años, registraron un crecimiento sostenido en todo el país.

Uno de los aspectos que resultó determinante para el avance del expediente fue el análisis de registros obtenidos de cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron a los investigadores reconstruir parte del recorrido realizado por el presunto involucrado y obtener elementos que, junto con otras diligencias investigativas, fueron presentados ante la autoridad judicial para solicitar la orden de allanamiento.

Un policía del área de Cibercrimen en el ingreso a la morada. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Con esa autorización, los efectivos desplegaron el procedimiento en el inmueble señalado, donde realizaron una inspección minuciosa en busca de dispositivos electrónicos y otros objetos que pudieran aportar evidencia para la investigación.

Durante el operativo fueron secuestrados formalmente varios teléfonos celulares, prendas de vestir y distintos elementos cuya relevancia será determinada mediante las correspondientes pericias técnicas. Los dispositivos electrónicos serán sometidos a análisis informáticos especializados para establecer si contienen información relacionada con las maniobras investigadas o con posibles movimientos financieros efectuados mediante los medios de pago denunciados.

Del procedimiento también participó el director general de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, comisario mayor Luis Poblete, quien supervisó las tareas desarrolladas por el personal especializado.

Una vez concluido el allanamiento, el hombre investigado cumplió con las medidas procesales ordenadas por la Justicia, fijó domicilio y quedó a disposición del magistrado interviniente. Por el momento no trascendieron mayores precisiones respecto de su situación procesal ni sobre la eventual imputación que podría recaer en su contra a medida que avance la investigación.