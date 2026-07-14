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El local comercial “First Outlet”, dedicado a la venta de indumentaria y calzado deportivo ubicado sobre la avenida San Martín de la localidad de Caleta Olivia, fue blanco de un acto de vandalismo registrado durante las últimas horas.

Hasta el momento las autoridades no han podido precisar si los autores del hecho solo provocaron destrozos en la estructura del establecimiento o si también sustrajeron productos del interior. Personal policial realizó las primeras diligencias en el lugar para recabar indicios y avanzar en la identificación de los responsables.

El local comercial ubicado en pleno centro. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El episodio se suma a una reciente sucesión de ataques con características similares que afectaron a distintos comercios de la ciudad en los últimos días, generando preocupación entre los sectores comerciales y vecinos de la zona. Las actuaciones quedaron a disposición de la justicia mientras continúan las pesquisas para esclarecer los hechos.