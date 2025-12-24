Varios internos resultaron heridos tras un violento enfrentamiento en la Seccional 2da de Río Gallegos Una pelea entre internos en la Seccional 2da de Río Gallegos dejó varios heridos y generó la intervención inmediata del personal policial. Se secuestraron objetos cortantes y elementos sospechosos durante la requisa de los calabozos.

Varios internos resultaron heridos tras un violento enfrentamiento en la Seccional 2da de Río Gallegos. El conflicto se desató en el sector de alojamiento de la dependencia y personal policial intervino de inmediato para separar a los protagonistas de la pelea y controlar la situación.

Según pudo saber La Opinión Austral, a traves de fuentes policiales, el jefe de guardia alertó sobre ruidos provenientes del sector y al acercarse, el personal policial pudo visualizar una riña. Tras dar la voz de alto, los agentes ingresaron para separar a los internos que protagonizaban el altercado. Cuatro de ellos reaccionaron agresivamente contra el personal, por lo que fue necesario contenerlos utilizando la fuerza mínima y trasladarlos al patio interno de la dependencia. A pesar de ello, continuaron insultando a los efectivos.

Tras separarlos, los policias notaron que como consecuencia del enfrentamiento previo otros tres internos resultaron con lesiones visibles: dos fueron atacados con golpes y elementos punzo cortantes, mientras que otro recibió heridas provocadas únicamente por puñetazos.

Además, un preso que intentó mediar en la pelea sufrió un golpe en la rodilla y fue trasladado al Hospital Regional para su evaluación en traumatología.

Durante la intervención, se realizaron requisas en los calabozos con apoyo de la División Gabinete Criminalística, secuestrándose varios objetos cortantes y fragmentos de vidrio, así como un hisopo y un trapo con manchas rojizas. También se halló un envoltorio con una sustancia tipo vegetal en un paquete de cigarrillos, que quedó bajo resguardo de la Unidad Fiscal para su análisis.

La Justicia tomó conocimiento de los hechos y los internos heridos manifestaron su intención de radicar denuncias formales por las agresiones sufridas.

La investigación sigue en curso para determinar responsabilidades y esclarecer si hubo abuso o participación de terceros durante el incidente.