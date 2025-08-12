Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 33 fue encontrado semidesnudo y con su rostro ensangrentado en la ruta nacional 3 y calle 22, el pasado lunes por la mañana, en Río Gallegos.

La Policía recibió un llamado de alerta al 911 y auxilió al vecino, quien les manifestó que había sido golpeado por cinco hombres cerca de la terminal de ómnibus, quienes se trasladaban a bordo de una camioneta. Dijo no conocer a sus agresores, y contó que todos ellos descendieron del vehículo, lo golpearon y luego lo obligaron a subir, para posteriormente abandonarlo en el autódromo sin sus pantalones.

La víctima perdió su celular en medio de la golpiza, o se lo robaron. Debió ser atendido en el hospital por lesiones leves.