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En el marco de las acciones preventivas destinadas a resguardar los derechos de los trabajadores rurales y fortalecer los mecanismos de control en zonas alejadas de los principales centros urbanos, la Policía de Santa Cruz llevó adelante un importante operativo interinstitucional en distintas estancias de la provincia.

Las tareas fueron coordinadas por la División Trata de Personas Zona Centro, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, y se desarrollaron durante los días 28 y 29 de mayo, según pudo saber La Opinión Austral. El objetivo principal fue constatar el estado de salud, las condiciones laborales y la situación general de los empleados rurales que desempeñan tareas en establecimientos ganaderos de la región.

Los controles se realizaron de manera conjunta con personal del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y agentes de la Dirección Nacional de Migraciones, organismos que habitualmente intervienen en este tipo de inspecciones para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y detectar posibles situaciones de vulnerabilidad.

Autoridades afuera de uno de los puestos rurales. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante ambas jornadas, las comisiones recorrieron las estancias Zorro Bayo, Sierra Morena y Santa Rosa, ubicadas en la zona centro de la provincia. Allí mantuvieron contacto directo con los trabajadores, verificaron documentación, relevaron las condiciones habitacionales y realizaron consultas vinculadas al desarrollo de las tareas cotidianas.

Según informaron desde la fuerza policial, los procedimientos concluyeron sin novedades de carácter judicial. Es decir, no se detectaron indicios de delitos vinculados a la trata de personas, explotación laboral u otras situaciones que requirieran la intervención inmediata de la Justicia Federal.

Además de las inspecciones, el personal de la División Trata de Personas realizó la entrega de cajas con alimentos no perecederos destinadas a los peones rurales que residen en las estancias visitadas. El gesto fue recibido por los trabajadores como un acompañamiento adicional en zonas donde el acceso a determinados recursos suele depender de las condiciones climáticas y logísticas propias de la actividad rural.

La labor desarrollada también contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), organismo especializado del Ministerio Público Fiscal que trabaja en la prevención e investigación de delitos vinculados a la explotación de personas. Asimismo, participaron efectivos del Departamento de Operaciones Rurales con asiento en la localidad de Gobernador Gregores, quienes brindaron apoyo operativo durante los recorridos.