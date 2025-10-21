Una mañana que comenzó con sobresaltos en el centro de Puerto Deseado puso en alerta a vecinos y autoridades. Minutos después de las ocho, un llamado al 911 encendió las alarmas: dos personas se enfrentaban violentamente en plena vía pública y uno de los involucrados portaba un arma blanca de grandes dimensiones.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió alrededor de las 8:20 en la calle Belgrano, entre Piedra Buena y Gobernador Gregores, una zona transitada a esa hora por vecinos que se dirigían a sus trabajos o llevaban a sus hijos a la escuela. De acuerdo con el parte oficial, al arribar al lugar los efectivos policiales se encontraron con un hombre visiblemente alterado, que blandía un machete y se negaba a acatar las órdenes de la policía.

La tensión creció rápidamente. Este diario pudo saber que los uniformados dispusieron un cordón de seguridad y cortaron las calles aledañas para evitar que civiles se acercaran, mientras un grupo de agentes especializados intentaba dialogar con el agresor para lograr que depusiera su actitud.

Sin embargo, el hombre permanecía desafiante, moviendo el machete y profiriendo gritos, en un estado de exaltación que complicaba cualquier intento de mediación.

Tras varios minutos de negociación infructuosa y ante el riesgo inminente de que la situación escalara, se resolvió efectuar un disparo disuasivo con escopeta reglamentaria. El estruendo bastó para que el agresor desistiera de su accionar, permitiendo que los efectivos avanzaran rápidamente para reducirlo y trasladarlo a un sitio seguro.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto no portaba armas de fuego y no se registraron heridos, ni entre los agentes ni entre los vecinos que presenciaron la escena desde la distancia. El hombre fue inmediatamente puesto bajo custodia y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las causas de su comportamiento violento.

El comisario a cargo del procedimiento destacó la actuación de su personal y subrayó que la intervención se realizó “siguiendo todos los protocolos de seguridad y con total profesionalismo”. Además, valoró la coordinación entre las distintas áreas de la fuerza, que permitió controlar el incidente en menos de una hora, entre las 8:40 y las 9:30.