Un fuerte estruendo despertó a varios vecinos de la calle Crucero General Belgrano de Puerto Deseado este lunes. Minutos después, descubrieron que un vehículo había colisionado violentamente contra un auto estacionado, provocándole serios daños, y que su conductor había escapado sin dejar rastro.

El incidente, ocurrido en las primeras horas de este lunes, dejó consternados a los propietarios del vehículo afectado, quienes no podían creer que el responsable se diera a la fuga sin siquiera detenerse a verificar las consecuencias del choque. Según fuentes policiales, el impacto se produjo a alta velocidad, lo que sugiere una conducción imprudente o bajo efectos de alcohol.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron toda la secuencia del siniestro. En las imágenes, que ya fueron entregadas a la Policía local, puede verse cómo el vehículo -aún no identificado públicamente- avanza a gran velocidad, pierde el control y embiste al automóvil estacionado. Tras el impacto, el conductor continúa su marcha sin detenerse, dejando atrás una escena de destrucción.

La Policía de Santa Cruz, junto con las autoridades municipales de Puerto Deseado, inició una investigación para dar con el vehículo involucrado. Los agentes trabajan con las grabaciones de las cámaras y con testimonios de vecinos que podrían aportar datos sobre la dirección en la que huyó el conductor.