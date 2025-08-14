Video. Un motociclista intentó evadir un control policial, atropelló a un oficial y quedó detenido

El implicado, identificado como Francisco Leonel Bahamonde Galván, quiso evadir el operativo de control que se desarrollaba en la capital provincial, en la intersección de las calles 25 de Mayo y San Martín.

El conductor pasó por encima del pie del oficial, motivo por el que los policías de la Comisaría Primera procedieron a demorarlo, según informó el portal del Diario El Sureño.

La Justicia lo imputó por el delito de atentado y resistencia a la autoridad, en tanto que el agente resultó ileso.