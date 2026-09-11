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Un nuevo episodio de violencia escolar generó conmoción este miércoles en una escuela primaria de Río Gallegos, luego de que una alumna de sexto grado denunciara haber sido agredida por una compañera durante el recreo.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 17:12, en el sector del pasillo del primer piso de la Escuela Provincial Primaria N° 71 “República de Guatemala”, según consta en la denuncia policial realizada por el padre de la menor.

De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia, la estudiante se encontraba durante el recreo cuando fue atacada por una compañera de curso, quien le clavó la parte puntiaguda de un compás en el hombro derecho. En medio de la situación, la víctima habría logrado quitarle el elemento punzante a su compañera. Sin embargo, la agresión habría continuado con golpes de puño.

La situación fue interrumpida cuando otro alumno intervino y habría sujetado de las manos a la agresora, mientras la menor continuaba amenazandola.

Momentos después intervino un docente quien logró detener el enfrentamiento. Tras el episodio, ambas alumnas fueron trasladadas a la Dirección y se dio aviso a sus respectivos padres.

Según manifestó la menor en su denuncia, durante el incidente su compañera también le habría dicho que “la iba a matar”.

La situación posteriormente fue puesta en conocimiento de las autoridades policiales a través de la denuncia efectuada por el padre de la estudiante. La alumna fue examinada por un médico policial de turno, quien constató lesiones de carácter leve y extendió el correspondiente certificado médico.

El padre de la estudiante manifestó además sentir temor por la integridad física de su hija y expresó su voluntad de instar la acción penal.

El caso quedó bajo intervención de las autoridades correspondientes, mientras se deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio y las medidas que eventualmente adopte la institución educativa.