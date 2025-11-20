Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La violencia volvió a hacerse presente en las calles de Río Gallegos. En la tarde del miércoles, un joven repartidor de la plataforma Pedidos Ya fue atacado físicamente por un motociclista cuando realizaba una entrega en un local gastronómico ubicado sobre calle Alberdi, en pleno sector comercial de la ciudad. El hecho, ocurrido alrededor de las 18:15, derivó en una denuncia penal y la intervención de la Policía Provincial.

De acuerdo con el relato de la víctima, un trabajador de 27 años y vecino del barrio Jorge Newbery, el agresor se acercó hasta donde él se encontraba esperando el pedido y, sin mediar discusión ni provocación previa, comenzó a propinarle golpes de puño. Además, lo habría amenazado verbalmente antes de darse a la fuga a bordo de una motocicleta, sin que pudiera ser interceptado.

Según pudo saber La Opinión Austral, tras la agresión, el repartidor fue trasladado para ser examinado por un médico policial, quien constató que presentaba lesiones de carácter leve. Si bien las heridas no requirieron hospitalización, el joven señaló que la situación le generó un fuerte temor e impotencia al encontrarse trabajando, por lo que decidió instar penalmente contra el atacante.

El caso puso en marcha una investigación para determinar la identidad del agresor, ya que en la denuncia consta que no sería conocido por la víctima. Personal de la comisaría actuante se encuentra relevando cámaras de seguridad de la zona y buscando testigos que puedan aportar datos útiles para la causa.