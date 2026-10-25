Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento choque en cadena registrado en una de las esquinas más transitadas del casco céntrico de Río Gallegos involucró a tres automóviles, dejando como saldo a un conductor derivado de urgencia al nosocomio local, daños materiales de consideración en los rodados y un severo trastorno en la circulación vehicular.

El siniestro se desencadenó pasadas las 17:00 horas del sábado en la confluencia de las calles Belgrano y 25 de Mayo, un sector de constante flujo automotor que cuenta con semaforización activa. La colisión múltiple tuvo como protagonistas a un coche Renault Clio gris, una utilitaria Chevrolet Spin del mismo color y una camioneta Ford Ranger azul.

De acuerdo con la reconstrucción y las actuaciones preventivas concretadas en el lugar del hecho por personal policial y los testimonios recabados por las fuerzas de seguridad, la Chevrolet Spin se encontraba momentáneamente detenida sobre la avenida Belgrano, aguardando en fila la luz verde del ordenador vial para retomar la marcha. En forma simultánea, la camioneta Ford Ranger avanzaba de manera reglamentaria por la arteria 25 de Mayo cruzando la bocacalle con el semáforo a su favor.

En ese preciso instante, y por causales que se encuentran bajo peritaje e investigación sumarial, el automóvil Renault Clio impactó de forma directa contra el sector frontal de la camioneta Ford Ranger. La violencia de ese primer encontronazo desvió el curso del Clio y generó un segundo e inevitable impacto en cadena contra el lateral derecho del paragolpes de la Chevrolet Spin, la cual justo comenzaba a dar sus primeros metros de rodaje al habilitarse el paso del semáforo.

La camioneta involucrada en el incidente. FOTO: SANTA CRUZ EN EL MUNDO

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, a raíz de la doble colisión, los tres rodados quedaron cruzados e inmovilizados sobre la bocacalle con destrozos visibles en sus carrocerías. La peor parte se la llevó el conductor del Renault Clio, un joven de aproximadamente 20 años de edad, quien sufrió un severo y doloroso golpe en la zona de las extremidades inferiores.

Ante el llamado de alerta, acudieron rápidamente al sitio efectivos de la División Comisaría Primera junto con una ambulancia de la red pública de salud. Los profesionales sanitarios brindaron la asistencia médica inicial al muchacho en el lugar y dispusieron su traslado inmediato hacia la guardia del Hospital Regional Río Gallegos para evaluar la entidad de la lesión ósea y realizar las placas radiográficas de rigor.

En tanto, se constató que la camioneta Ford Ranger y la utilitaria Chevrolet Spin eran al mando de dos mujeres de 32 y 39 años, respectivamente. En el interior de la Spin viajaban además menores de edad que, al igual que ambas conductoras, afortunadamente no sufrieron contusiones ni requirieron atención médica, registrando únicamente el impacto emocional propio de la maniobra.

El procedimiento policial demandó la interrupción total del tránsito en las arterias involucradas durante más de un par de horas, con desvíos hacia las calles aledañas, mientras los peritos de la fuerza realizaban la toma de secuencias fotográficas, la planimetría de la colisión y se aguardaba el parte médico oficial sobre la evolución clínica del joven hospitalizado para determinar los pasos procesales a seguir.