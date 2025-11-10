Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La capital santacruceña vivió un fin de semana cargado de tensión con tres episodios policiales que mantuvieron en alerta a las fuerzas de seguridad. Desde una presunta riña masiva en inmediaciones del Boxing Club hasta un violento ataque que dejó a un hombre herido y un posterior hecho de vandalismo con importantes daños materiales, los hechos ocurrieron entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, dejando una sucesión de intervenciones en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que todo comenzó cerca de las 20 horas del domingo, cuando el Centro de Despacho Policial alertó sobre una pelea de magnitud en la zona del Atlético Boxing Club, en la intersección de San Martín y Provincias Unidas.

Según el reporte oficial, se hablaba de una riña de unas 40 personas. De inmediato, móviles del Comando de Patrullas y de la Comisaría Primera se dirigieron al lugar, pero al arribar no hallaron enfrentamientos. Sin embargo, observaron grupos de jóvenes dispersándose por distintas calles, en aparentes intentos por evitar la presencia policial.

Uno de los hombres fue afirmado al portón perimetral del Juzgado Federal. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Minutos más tarde, una nueva comunicación alertó sobre otro foco de disturbios, esta vez en Entre Ríos y Ameghino, donde nuevamente se reportaba una pelea de unas 20 personas. El operativo de rastrillaje se extendió por varias arterias de la zona, aunque tampoco se lograron encontrar enfrentamientos activos. La policía informó que los grupos involucrados se dispersaron antes de su llegada, dando por finalizado el procedimiento sin detenciones ni heridos.

Herido

Pese a que el primer hecho no dejó consecuencias directas, marcó el inicio de una noche agitada que se extendería hasta la madrugada. Apenas unas horas más tarde, alrededor de las 2:30 de la madrugada del lunes, el Comando de Patrullas fue nuevamente alertado por la presencia de una persona herida sobre avenida San Martín y calle Zapiola, en inmediaciones del Juzgado Federal.

Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a un hombre sentado sobre la vereda, rodeado de una gran cantidad de manchas rojizas compatibles con sangre. De inmediato se solicitó la presencia del Hospital Regional, que envió un móvil de emergencia para asistirlo y trasladarlo. En la escena, la policía secuestró una campera con rastros de sangre, una botella de vidrio y fragmentos de concreto, elementos que serán analizados como parte de la investigación.

Según el informe médico, el herido presentaba lesiones en el rostro que requirieron sutura y permaneció en observación. La fiscalía aguarda su alta médica para tomarle declaración formal y esclarecer las circunstancias del hecho.

Destrozos

Horas después, cerca de las 5:50, la Central de Despacho volvió a recibir una llamada de emergencia, esta vez desde una vivienda ubicada en Buenos Aires al 400, donde un vecino denunció daños en su domicilio y en su vehículo particular. De acuerdo al relato de la víctima, se encontraba durmiendo cuando escuchó gritos en el exterior y un fuerte estruendo. Al asomarse por la ventana, reconoció a un conocido con quien había tenido un altercado horas antes, quien presuntamente habría causado los destrozos en represalia.

El hombre constató daños en la puerta de acceso de su casa y en el parabrisas de su vehículo Fiat Pulse, valuando las pérdidas en aproximadamente 500 mil pesos. Según pudo saber este diario, el personal de la Comisaría Primera tomó las declaraciones correspondientes y dio intervención a la Justicia, que dispuso continuar las diligencias para identificar y citar al sospechoso.