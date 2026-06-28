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El episodio ocurrió en inmediaciones del local bailable Marea, donde por causas que aún son materia de investigación se desató una pelea en la vía pública que demandó la intervención de efectivos policiales y personal de emergencias.

Tras recibir el alerta, personal policial acudió rápidamente al lugar para controlar la situación, mientras una ambulancia trasladó de urgencia a un hombre mayor de edad al hospital local.

En un primer momento, se informó que la víctima presentaba múltiples golpes producto de la pelea y que permanecía bajo observación médica mientras se le realizaban distintos estudios para determinar la gravedad de las lesiones.

Sin embargo, con el correr de las horas surgieron nuevas novedades sobre el caso. Según información difundida por medios locales, el hombre herido continúa internado luego de confirmarse que sufrió lesiones compatibles con heridas de arma blanca.

Hospital Distrital de Puerto Deseado.

De acuerdo al testimonio brindado por la propia víctima, las heridas fueron sufridas cuando intentó intervenir para separar una pelea en la que estaba involucrado su hijo. En ese contexto, aseguró haber recibido varias puñaladas y cortes por parte de otro hombre que presuntamente portaba un cuchillo.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el violento episodio y determinar responsabilidades.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre personas demoradas, imputadas o detenidas en relación con el hecho. La investigación sigue en curso.