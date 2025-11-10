Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento robo calificado ocurrió en la tarde del domingo en Río Gallegos, cuando un vecino del barrio Bicentenario fue interceptado por dos motochorros mientras circulaba en bicicleta por un descampado de la zona. Los delincuentes lo amenazaron con un cuchillo, lo golpearon brutalmente y se dieron a la fuga con su bicicleta y una mochila que contenía diversos objetos personales y deportivos.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 16 horas, cuando el hombre se desplazaba por un camino de tierra que conecta las calles 1 y 66, a pocos metros de una cabaña en construcción. Según consta en la denuncia policial, la víctima se encontraba regresando a su domicilio cuando una moto de baja cilindrada color gris y sin patente visible, se acercó en dirección contraria.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo sabe que, en un momento, el conductor del rodado “abalanzó la moto” hacia el ciclista, haciéndolo caer al suelo. Sin darle tiempo a reaccionar, el acompañante descendió del vehículo, lo amenazó con un cuchillo y le exigió que entregara sus pertenencias. La víctima relató que, mientras intentaba reincorporarse, el agresor comenzó a golpearlo con patadas, obligándolo a soltar tanto la bicicleta –una SLP rodado 29 color negro– como una mochila tipo militar, de color negro con un distintivo parche amarillo.

Dentro del bolso se encontraban objetos de entrenamiento, entre ellos un par de zapatillas deportivas, cinturón lumbar, calleras, vendas, rodilleras, muñequeras y una soga de saltar, además de artículos personales de valor: un celular, una tablet, una cámara réflex y un muñeco de Ironman que pertenecía a su hijo. También llevaba documentación y un dibujo hecho por el niño, detalle que el damnificado destacó ante los investigadores.

Tras consumar el robo, los delincuentes escaparon rápidamente por calle 1, doblando luego hacia la izquierda, en dirección al interior del barrio. La víctima, visiblemente afectada y con lesiones producto de los golpes, logró trasladarse hasta una zona poblada, donde pidió ayuda y luego se dirigió a radicar la denuncia.

Efectivos de la Comisaría Séptima y de otras unidades operativas se movilizaron hasta el lugar y libraron las claves de búsqueda correspondientes para localizar la bicicleta y los objetos robados. En tanto, se dio intervención a la División de Investigaciones (DDI) y a la Brigada de Criminalística, que trabajan en la identificación de los autores, revisando cámaras de seguridad de la zona y recabando testimonios de vecinos.