Eran cerca de las seis de la mañana del domingo cuando, se registró un hecho de extrema violencia en Río Gallegos. Un hombre que regresaba a su domicilio a bordo de su vehículo particular fue sorprendido por una camioneta Chevrolet Luv de color rojo, que se le cruzó de manera repentina en la intersección de las calles Parque Industrial y 19 de Diciembre, en cercanías al Cuartel Central de Bomberos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, ee ese vehículo descendió un individuo armado que, sin mediar palabra, se aproximó al lado del acompañante y abrió la puerta. Con una pistola en la mano, apuntó directamente contra el conductor y lo obligó a entregar todas sus pertenencias. La víctima, en estado de shock, obedeció las órdenes mientras observaba los movimientos del asaltante.

Según su declaración, el atacante era un hombre alto, de contextura delgada, con cabello corto y barba, y vestía una remera celeste de mangas cortas. En cuestión de segundos, el delincuente se apoderó de una billetera negra que contenía documentos personales, tarjetas, comprobantes del seguro automotor, una suma de $180.000 en efectivo, un teléfono celular Samsung J7, y las llaves del vehículo.

Mientras el agresor escapaba en la camioneta, el conductor advirtió la presencia de una mujer en la parte trasera del rodado. Si bien ella no participó directamente del robo, el hombre logró identificarla por su nombre y apellido, un detalle que podría resultar determinante para las autoridades judiciales.

A los pocos minutos del asalto, la víctima radicó la denuncia en sede policial. Inmediatamente, intervino personal de la División Criminalística y de la División de Investigaciones (DDI), quienes trabajaron en el automóvil del damnificado en busca de rastros que pudieran vincular a los autores del hecho.

Los peritos levantaron un rastro dactilar parcial sobre el vidrio lateral del acompañante, el cual fue remitido a laboratorio para su análisis. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que este hallazgo podría ser clave para establecer la identidad del agresor y confirmar la participación de la mujer mencionada por la víctima.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción de turno este mes desde donde ya se ordenaron las primeras medidas para reconstruir el recorrido del vehículo utilizado por los delincuentes. Se solicitó además el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas y la colaboración de testigos que pudieran aportar datos sobre la circulación de la camioneta en la madrugada del domingo.