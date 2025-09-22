Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana del domingo se vio alterada en Río Gallegos por un hecho de inseguridad que conmocionó a vecinos y comerciantes de la capital santacruceña. Dos sujetos fueron aprehendidos luego de protagonizar un violento robo en el “Autoservicio Libertad”, donde no sólo sustrajeron dinero y mercadería, sino que además agredieron físicamente a un empleado que debió recibir atención médica de urgencia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el episodio ocurrió cerca de las 9:30 horas del 21 de septiembre, en la intersección de calles Perú y Silvano Picard, un sector habitualmente transitado y de actividad comercial constante.

Según indicaron desde la Jefatura de Policía, los delincuentes ingresaron al local y, mediante golpes con un objeto metálico, redujeron a un trabajador para hacerse con el botín. En cuestión de segundos lograron apoderarse de dinero en efectivo de la caja registradora, un teléfono celular y varias botellas de bebidas alcohólicas antes de huir a pie.

El violento accionar dejó como saldo inmediato la lesión del empleado, quien sufrió un fuerte golpe en el rostro. Testigos indicaron que la víctima fue derribada y recibió una agresión directa en la nariz, lo que le provocó heridas sangrantes y un visible estado de conmoción. Personal sanitario lo trasladó al Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG), donde se le realizaron suturas y estudios médicos, confirmándose una fisura nasal.

El rápido aviso al sistema de emergencias 911 permitió una inmediata reacción de las fuerzas de seguridad. Efectivos de la División Comisaría Segunda, con apoyo del Comando Patrullas y del Cuartel Central de Bomberos, desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Minutos después, en cercanías de las calles Silvano Picard y Germán Vidal, los sospechosos fueron interceptados e identificados como los presuntos autores del hecho. Tras ser reducidos, quedaron bajo custodia policial.

La intervención judicial estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción N°1, que ordenó la aprehensión formal de ambos sujetos, además de requisas personales y la extracción de muestras sanguíneas y de orina, diligencias habituales en este tipo de causas para establecer posibles consumos previos de sustancias. Paralelamente, la División Gabinete Criminalístico llevó adelante la inspección ocular del comercio, recolectando pruebas materiales y registros que serán clave para la investigación. También se tomó declaración a testigos presenciales, quienes aportaron datos sobre el accionar de los implicados.

Conforme a las directivas judiciales, los dos aprehendidos permanecerán privados de la libertad, pasando a revestir carácter de detenidos una vez cumplidos los plazos legales. En las próximas horas deberán comparecer ante la Justicia en el marco de su declaración indagatoria.