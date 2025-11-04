Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad dominical del barrio San Benito se vio quebrada por un hecho de extrema violencia ocurrido durante la tarde del 2 de noviembre, cuando un vecino de Río Gallegos fue agredido por un hombre que, tras golpearlo con un arma, intentó arrollarlo con su vehículo. El ataque dejó a la víctima con heridas visibles y una profunda conmoción en la comunidad, que sigue con preocupación la búsqueda del agresor.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral a través de fuentes consultadas y según consta en la denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción Penal N°3, de turno este mes y a cargo de Gerardo Giménez, el damnificado se encontraba compartiendo una bebida con un compañero de trabajo en una vivienda de la zona cuando, al retirarse del lugar, fue interceptado por una mujer que lo llamó desde una cabaña cercana, haciendo las veces de “carnada” para captar su atención.

En ese momento, apareció un sujeto identificado por el denunciante como “Ariel”, quien lo agredió sin mediar palabra, golpeándolo con la culata de un arma de fuego y amenazándolo de muerte.

La víctima relató que, en medio del ataque, la mujer que se encontraba en la cabaña intervino abriéndole la puerta para que pudiera escapar. Sin embargo, al salir del lugar, el hombre observó cómo su agresor subía rápidamente a un auto verde de modelo antiguo, mientras la mujer le entregaba algo oculto bajo un buzo negro.

El juez Gerardo Giménez, está a cargo de la instrucción de la causa. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Según pudo saber este diario, el intento de huida no estuvo exento de peligro: el atacante persiguió a la víctima e intentó atropellarla en dos ocasiones. La primera maniobra ocurrió a pocos metros del lugar del enfrentamiento, y la segunda frente a dos comercios del barrio, donde varios vecinos fueron testigos del violento episodio. La presencia de estas personas habría disuadido al agresor, que finalmente escapó del lugar a toda velocidad.

El hecho fue denunciado formalmente ante las autoridades, y desde ese momento intervienen la División de Criminalística y la División de Investigaciones (DDI) de la Policía de Santa Cruz. Los peritos trabajan en el relevamiento de pruebas físicas, mientras que los investigadores intentan dar con el paradero del sospechoso. Se confirmó, además, que la víctima se encuentra en condiciones de colaborar con la confección de un identikit, herramienta que podría resultar clave para avanzar en la identificación del atacante.

Fuentes policiales indicaron que el caso reviste gravedad por el uso de un arma de fuego y las amenazas vertidas y también por la conducta posterior del agresor, que demostró una clara intención de atentar contra la vida de la víctima.