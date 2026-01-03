Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento siniestro vial ocurrido durante la tarde de este sábado volvió a encender las alarmas sobre la seguridad vial en uno de los corredores urbanos más transitados de Río Gallegos. El choque, protagonizado por un automóvil Volkswagen Vento y una camioneta Chevrolet, dejó como saldo dos personas trasladadas al Hospital Regional y un importante despliegue de fuerzas de seguridad y asistencia en plena vía pública.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el episodio se registró sobre la avenida Asturias, a la altura de una empresa constructora, en un horario en el que el flujo vehicular suele ser intenso. De acuerdo a la información recabada en el lugar, el Volkswagen Vento era conducido por un joven de aproximadamente 20 años, mientras que la camioneta Chevrolet estaba al mando de un hombre de unos 70 años. Por causas que aún son materia de investigación, ambos rodados colisionaron de manera violenta, generando importantes daños materiales y obligando a interrumpir momentáneamente el tránsito.

Según pudo saber este medio, la mecánica del hecho indicaría que la camioneta habría realizado una maniobra indebida, lo que provocó que el Vento impactara de lleno contra uno de sus laterales. La violencia del choque quedó evidenciada en el estado del automóvil de menor porte, cuyo frente terminó completamente destrozado, con partes metálicas retorcidas y restos del vehículo esparcidos sobre la calzada.

A los pocos minutos del siniestro arribaron al lugar efectivos de la Comisaría Segunda de Policía, personal de Tránsito Municipal y profesionales del Hospital Regional de Río Gallegos. Los equipos de emergencia asistieron en primera instancia a ambos conductores, quienes se encontraban conscientes al momento del traslado.

La camioneta con daños en uno de sus laterales. FOTO: MARTÍN MUÑOZ QUESADA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El joven que manejaba el Volkswagen manifestó un fuerte dolor en uno de sus brazos, por lo que fue inmovilizado de manera preventiva antes de ser derivado al centro de salud. En tanto, el conductor de la camioneta, pese a su edad, también fue trasladado para una evaluación médica completa, siguiendo los protocolos habituales ante este tipo de hechos.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las pericias accidentológicas correspondientes, el tránsito sobre la avenida Asturias debió ser interrumpido de forma momentánea. Agentes de Tránsito Municipal realizaron desvíos y ordenamiento vehicular, generando demoras pero evitando nuevos riesgos en un sector donde la circulación suele ser constante y donde no es la primera vez que se registran siniestros de consideración.

El frente del Vento. FOTO: MARTÍN MUÑOZ QUESADA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Las actuaciones quedaron a cargo de la policía, que deberá determinar con precisión la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades. No se descarta que factores como una maniobra imprudente, la falta de visibilidad o una distracción hayan sido determinantes en el desenlace, extremos que serán analizados a partir de las pericias técnicas y los testimonios recabados en el lugar.