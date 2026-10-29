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Un violento incidente de circulación registrado en pleno corazón de la Autovía 17 de Octubre requirió un despliegue de urgencia de los servicios de emergencia médica y de las fuerzas de seguridad para asistir a un motociclista que resultó herido tras colisionar de lleno contra la parte trasera de un vehículo de mayor porte.

El siniestro vial se desencadenó a media mañana, en la intersección fluida de la arteria principal con la avenida Ricardo Balbín, a la altura de un concurrido establecimiento dedicado a la venta de materiales para la construcción.

Por razones que se intentan establecer mediante las pericias de rigor, el conductor de una motocicleta perdió de manera intempestiva el control de su maniobra mientras transitaba por el sector, desvió su trayectoria e impactó fuertemente contra el sector posterior de una camioneta Ford EcoSport que circulaba en el mismo sentido y era guiada por una persona mayor de edad.

La camioneta quedó a metros del lugar del impacto. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Según pudo saber La Opinión Austral, la fuerza del impacto sobre la estructura del vehículo provocó la caída del motociclista hacia la cinta asfáltica, generando la inmediata preocupación de los automovilistas que transitaban por la zona. Tras la alerta enviada al comando de emergencias, una comitiva de la Comisaría Sexta de la Policía de Santa Cruz se hizo presente raudamente en el lugar para preservar la escena del hecho y evaluar el estado de los involucrados.

Al constatar que el conductor del rodado de menor porte presentaba una evidente herida cortante y diversas muestras de dolor, los uniformados solicitaron la intervención prioritaria de una unidad de la red sanitaria provincial.

A los pocos minutos, arribó al lugar una ambulancia del Hospital Regional de Río Gallegos. Según pudo saber este medio, el médico a cargo del equipo asistencial procedió a brindarle las primeras atenciones en la calzada, disponiendo la inmovilización preventiva del paciente mediante técnicas de politraumatismo para evitar agravamientos en su cuadro. Seguidamente, el motociclista fue subido en camilla a la ambulancia y trasladado de urgencia hacia el nosocomio local para la realización de estudios de radiología y tomografía computada que permitan determinar la gravedad exacta de sus lesiones.

En la escena del accidente permanecieron apostados los efectivos policiales junto a la camioneta Ford EcoSport y su conductor, quien aguardó el avance de las diligencias a la espera de conocer el carácter legal y médico de las heridas sufridas por el motociclista. El tránsito sobre ese tramo de la Autovía 17 de Octubre permaneció parcialmente reducido con desvíos preventivos para permitir la labor de los peritos de Accidentología Vial.