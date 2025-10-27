Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una madrugada que debía ser tranquila se transformó en minutos en un escenario de caos y tensión en las afueras de la ciudad Río Gallegos. Cerca de las 3:30 de la mañana del domingo, un fuerte choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un vehículo utilitario dejó como saldo dos personas heridas y ambos rodados con severos daños. El violento impacto se registró en la intersección de avenida Asturias y calle 33, una zona de tránsito frecuente y escasa iluminación, ubicada a pocos metros del ingreso al barrio Ayres Argentinos.

Según pudo saber La Opinión Austral, la División Cuartel 24° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz fue la primera en llegar al lugar, tras recibir el aviso de vecinos que escucharon el estruendo del accidente. Cuatro efectivos trabajaron rápidamente junto al personal médico del Hospital Regional Río Gallegos, asistiendo a los conductores de ambos vehículos, quienes se encontraban atrapados dentro de las cabinas a causa del impacto. Los bomberos procedieron a inmovilizarlos y colaborar en su traslado al centro de salud, donde permanecen en observación.

El frente de la camioneta quedó irreconocible. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De acuerdo con fuentes policiales, ambos rodados sufrieron daños totales en sus frentes, lo que da cuenta de la violencia del choque. Los efectivos también realizaron tareas preventivas para evitar un posible incendio, desconectando las baterías y asegurando el perímetro mientras el personal de Tránsito Municipal y la Comisaría Séptima realizaban las pericias correspondientes.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación. No se descarta que uno de los conductores haya realizado una maniobra indebida o que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante. También se busca establecer si alguno de los implicados se encontraba bajo los efectos del alcohol, aunque no se pudo hacer los test de alcoholemia en el lugar.