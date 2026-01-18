Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una nueva colisión vial volvió a encender las alertas este domingo por la mañana en una de las intersecciones más transitadas de Río Gallegos. Cerca de las 11 horas, un fuerte choque entre dos vehículos terminó con un utilitario volcado sobre la calzada y obligó a desplegar un amplio operativo policial, sanitario y de tránsito en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Vélez Sarsfield, un cruce donde el flujo vehicular es constante y las maniobras imprudentes suelen tener consecuencias graves.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro involucró a un utilitario Mercedes Sprinter y a una Renault Duster en la que se trasladaban tres personas. Por razones que aún son materia de investigación, ambos rodados colisionaron con violencia y el impacto provocó que la Sprinter terminara volcada sobre la calle Vélez Sarsfield, generando una escena de alto impacto para quienes circulaban por la zona a esa hora.

Como consecuencia del choque, los ocupantes de ambos vehículos fueron asistidos de manera preventiva por personal sanitario del Hospital Regional Río Gallegos, que acudió rápidamente al lugar.

Vecinos pasando por la esquina del incidente. En el suelo, partes de los rodados involucrados. FOTO: NUEVO DÍA

Afortunadamente, y pese a la magnitud del impacto, no se registraron lesiones de gravedad, aunque los profesionales de la salud evaluaron a las personas involucradas para descartar traumatismos ocultos, una práctica habitual en este tipo de episodios.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas y efectivos de la Comisaría Segunda, quienes fueron los primeros en arribar y se encargaron de asegurar la escena, asistir a los damnificados y ordenar el tránsito en una zona que quedó parcialmente interrumpida durante varios minutos. La Dirección de Tránsito municipal también colaboró con el operativo, desviando vehículos y evitando mayores complicaciones en un sector clave de la ciudad.

La remoción de los rodados demandó un trabajo adicional, ya que fue necesario el arribo de un camión camilla para retirar el utilitario volcado y liberar la calzada. Paralelamente, peritos especializados en accidentología vial realizaron las tareas correspondientes para determinar la mecánica del choque, analizar las velocidades involucradas y establecer eventuales responsabilidades.