La tarde de este domingo se vio alterada en uno de los ingresos al populoso barrio San Benito, en Río Gallegos, cuando un fuerte accidente de tránsito terminó con un vehículo volcado y dos personas trasladadas al hospital. El siniestro ocurrió sobre la calle 22 y movilizó a varias unidades de emergencia, que trabajaron de manera coordinada para asistir a los involucrados y asegurar la zona.

De acuerdo con la información preliminar a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales se pudo saber que el personal de la División Cuartel 24° de Bomberos de Santa Cruz acudió de inmediato al lugar tras recibir el alerta. Al arribar, se encontraron con un panorama impactante: un Fiat Cronos completamente volcado, con sus cuatro ruedas apuntando al cielo, y un utilitario perteneciente al Gobierno provincial que también había sufrido importantes daños producto de la colisión.

En el caso intervino División Cuartel 24° de Bomberos de Santa Cruz, la Comisaría Tercera y el Comando de Patrullas.

La prioridad inicial fue estabilizar ambos vehículos y desconectar las baterías para prevenir cualquier riesgo de incendio o cortocircuito. Según indicaron los bomberos, las personas involucradas presentaban lesiones leves, aunque por protocolo fueron derivadas de manera preventiva al hospital local, donde recibieron la asistencia correspondiente. Durante el operativo, los efectivos trabajaron junto a personal médico y de enfermería para colaborar en la atención de los heridos.

Una autobomba en el lugar del incidente. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

El Comando de Patrullas y la División Comisaría Tercera también participaron del procedimiento, aportando la seguridad necesaria para el trabajo de los equipos de emergencia y controlando el tránsito en la zona, que se vio interrumpido durante varios minutos. La magnitud del vuelco llamó la atención de vecinos y transeúntes, quienes se acercaron para observar, mientras los peritos trabajaban en la recolección de evidencias y en la reconstrucción de la dinámica del choque.

Si bien las causas del accidente serán materia de investigación, las autoridades remarcaron la importancia de circular con precaución, especialmente en accesos y sectores con alto flujo vehicular como el barrio San Benito, donde la combinación de velocidad, distracciones o maniobras imprudentes puede derivar en tragedias.