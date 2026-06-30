Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una violenta pelea entre adolescentes ocurrida el pasado domingo por la madrugada en Las Heras es investigada por la Justicia luego de que una joven de 14 años terminara inconsciente y debiera ser trasladada de urgencia al Hospital Distrital. El episodio derivó en una causa por lesiones que quedó a cargo del Juzgado Penal de la localidad.

Según pudo conocer La Opinión Austral, la denuncia fue radicada horas después por la madre de la adolescente, quien relató ante la Policía que cerca de las 02:00 hs. recibió un llamado telefónico de un familiar para advertirle que su hija se encontraba inconsciente tras haber sido agredida físicamente por otras dos menores de edad.

De inmediato, la mujer se dirigió junto a otro familiar hasta una remisería de la ciudad, donde se encontraba la adolescente. Desde allí fue trasladada al Hospital Distrital de Las Heras para recibir asistencia médica, ya que presentaba un estado de aparente pérdida de conocimiento.

Una vez que logró recuperarse, la joven pudo contar lo ocurrido. De acuerdo con la denuncia, el primer ataque se produjo en inmediaciones de la intersección de las avenidas Perito Moreno y Sarmiento, donde se encontraba acompañada por una familiar y otra amiga, también menores de edad.

Siempre según el relato incorporado a la causa, tras ese primer episodio la adolescente volvió a ser agredida minutos después en la Plaza San Martín, donde las agresoras habrían continuado con el ataque.

La Policía de Santa Cruz inició las actuaciones correspondientes bajo la carátula de lesiones y dio intervención al Juzgado Penal de Las Heras, que deberá avanzar con la investigación para determinar cómo se desarrollaron los hechos.

La escalada de hechos de violencia entre adolescentes preocupa en la localidad de Las Heras, donde tiempo atrás ya se han viralizado brutales peleas entre jóvenes de distintas edades, terminando con varios de ellos con lesiones de distinta gravedad.