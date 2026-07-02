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Un preocupante episodio de inseguridad sacudió a Puerto San Julián durante la madrugada de este miércoles, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en una vivienda familiar y, tras amenazar a sus ocupantes y exigir dinero en moneda extranjera, escapó a bordo de un automóvil perteneciente a las propias víctimas.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Darwin y es investigado por las autoridades policiales, que trabajan para reconstruir con precisión la secuencia del asalto e identificar a los responsables.

De acuerdo con la información aportada por portales de noticias locales y a la que tuvo acceso este medio, el violento episodio se registró alrededor de las 3 de la madrugada. En ese momento, al menos uno o más delincuentes ingresaron al domicilio mientras en el interior descansaban la hermana del propietario de la vivienda, un sobrino de la familia y otra persona.

Siempre según las primeras versiones, los intrusos sorprendieron a los ocupantes y les exigieron que entregaran dólares. La modalidad del robo llama la atención de los investigadores, ya que los delincuentes habrían ingresado con un objetivo específico, aunque todavía no está claro si contaban con información previa sobre la familia o si actuaron al azar.

Tras recorrer el inmueble, los asaltantes abandonaron el lugar llevándose un automóvil Fiat Cronos perteneciente a la familia, vehículo que habría sido utilizado para concretar la fuga.

Hasta el momento, las versiones iniciales indican que los delincuentes no lograron apoderarse de otros bienes de valor, aunque este dato permanece sujeto a confirmación a medida que avance la investigación y las víctimas puedan realizar un relevamiento completo de los elementos existentes en la vivienda.