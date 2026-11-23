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Una vivienda de Puerto San Julián sufrió este domingo 22 de noviembre el desprendimiento de parte de su techumbre. El incidente ocurrió sobre la calle Vergnolle al 1800, generando momentos de lógica preocupación entre los habitantes del barrio y demandando la rápida intervención de los bomberos locales para retirar las chapas y tirantes que habían quedado tendidos sobre la vía pública, neutralizando así un peligro latente tanto para los peatones como para los vehículos que circulaban por el sector.

La secuencia de emergencia se activó exactamente a las 17:25 horas de este domingo, momento en el que la guardia de la División Cuartel 3° de Bomberos -dependencia operativa perteneciente al Departamento Zona III de la Policía de Santa Cruz– recibió el llamado de alerta dando cuenta de la voladura de una cubierta de techo en el citado sector residencial de la ciudad portuaria. Con la celeridad que exigen las contingencias climáticas en zonas urbanas, una dotación compuesta por tres efectivos especializados se desplazó de inmediato hacia el lugar a bordo de una unidad autobomba.

Al arribar a la escena del hecho y evaluar el escenario tras el paso de las ráfagas, los rescatistas constataron que varias chapas y tirantes de madera de la cubierta afectada se habían desprendido y precipitado directamente sobre la calzada y la vereda, representando un serio riesgo de lesiones cortantes o de nuevos desplazamientos impulsados por las corrientes de aire.

Según pudo saber La Opinión Austral, los efectivos del Cuartel 3° desplegaron las maniobras de aseguramiento preventivo, contando con la valiosa y solidaria colaboración del propio dueño de la vivienda damnificada y de vecinos de la cuadra que se acercaron para dar una mano en medio de la emergencia. Entre todos procedieron a levantar cuidadosamente cada una de las chapas y los tirantes caídos sobre la vía pública, trasladándolos hacia el interior del predio privado.

Para evitar que el viento volviera a levantar los elementos sueltos y los convirtiera nuevamente en proyectiles peligrosos en plena tarde dominical, los bomberos aseguraron todo el material acopiado dentro del terreno colocándole peso suficiente encima, siguiendo los protocolos técnicos de prevención ante temporales o ráfagas intensas.

Cuando el reloj marcaba las 17:58 horas, tras poco más de media hora de intensa labor operativa y solidaria en el barrio, la dotación bomberil dio por concluida la intervención con la vía pública completamente despejada, los materiales firmemente asegurados y sin que se lamentaran personas lesionadas ni daños adicionales en propiedades linderas.