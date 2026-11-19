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El conductor de una camioneta Ford F-100 -un vecino de 73 años- perdió el control de su vehículo mientras transitaba por la Ruta Provincial N° 47 cerca de Puerto Deseado y terminó volcando a la altura del kilómetro 23, generando momentos de lógica preocupación hasta que la rápida y articulada respuesta de los bomberos y el personal de salud permitió asistirlo y neutralizar todo riesgo en la calzada.

La secuencia de emergencia se activó exactamente a las 20:30 horas de este miércoles, momento en que la guardia de la División Cuartel 4° de Bomberos -dependencia operativa perteneciente al Departamento Zona II de la Policía de Santa Cruz- recibió el aviso alertando sobre un accidente vehicular ocurrido sobre la mencionada traza provincial, una vía clave para la conectividad rural y productiva de la región portuaria. Con la celeridad que exigen los rescates en ruta abierta, una dotación compuesta por dos efectivos especializados se movilizó de inmediato hacia el sector indicado a bordo de una unidad de rescate.

Al arribar al kilómetro 23 y tomar dimensión del escenario del siniestro, los rescatistas constataron la presencia de una clásica camioneta Ford F-100 que había quedado volcada tras despistarse por causas que aún son materia de investigación. De inmediato, los uniformados desplegaron el protocolo integral de auxilio vial y seguridad mecánica, brindando en primer término asistencia primaria al único ocupante del rodado, un hombre de 73 años que permanecía en el lugar tras el fuerte impacto.

En estrecha coordinación con una ambulancia y personal sanitario del hospital local que acudieron al punto del accidente, el adulto mayor fue estabilizado y trasladado posteriormente hacia el nosocomio de Puerto Deseado para ser sometido a los controles médicos de rigor y descartar lesiones internas producto del vuelco.

Paralelamente a la atención sanitaria del conductor, los efectivos de la División Cuartel 4° ejecutaron las maniobras técnicas indispensables para asegurar la estructura de la camioneta y evitar cualquier contingencia secundaria en la oscuridad de la ruta. Para ello, procedieron a la desconexión preventiva del suministro eléctrico mediante el corte de la batería y llevaron adelante una minuciosa inspección visual y física en todo el perímetro del vehículo con el objetivo de descartar pérdidas de combustible o derrames de fluidos inflamables que pudieran desatar un incendio.