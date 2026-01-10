Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana del sábado, un grave incendio con multiples explosiones sacudió a los vecinos del barrio El Puerto de Río Gallegos. El siniestro provocó la destrucción total de una vivienda ubicada en calle Onelli y generó momentos de gran tensión entre quienes residen en la zona. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

Foto compartida por Beto Cardenas en redes sociales.

Según relataron testigos, alrededor de las 7:40 horas se escuchó una fuerte explosión seguida de una gran columna de humo. Un vecino, que asistió al propietario de la casa afectada, brindó detalles a La Opinión Austral sobre lo ocurrido.

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Sentimos una explosión y vimos mucho humo. Tratamos de ayudar al vecino, que se metió adentro, volvió a salir y lo sacamos. En lo personal, avisé a los inquilinos de atrás porque tomó fuego automáticamente toda la casa, toda la estructura. Las pérdidas son totales, pero la vida humana no”, expresó.

Además, explicó que el dueño de la vivienda “estaba en shock” durante el incendio. “Después lo revisaron los médicos y se tranquilizó. Quiso meterse a rescatar sus cosas, algo normal, lo tuve que sacar a la fuerza porque no quería salir”, contó.

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, confirmó que la persona afectada había sufrido un ACV recientemente y se encuentra en proceso de recuperación.

Posible pérdida de gas y materiales inflamables

De acuerdo con las primeras pericias, los bomberos indicaron que el incendio se habría originado por una pérdida de gas. Sin embargo, también se detectaron factores que facilitaron la propagación del fuego.

“Tenía libros y muchas cosas al lado del calefactor. Eso fue lo que tomó fuego”, señaló el testigo y agregó: “La destrucción es total. A los bomberos les costó mucho controlarlo porque hubo varias explosiones”.

Personal de Bomberos trabajó intensamente para sofocar las llamas, mientras que equipos municipales de Abordaje Territorial se hicieron presentes para asistir al damnificado y ponerse a disposición.