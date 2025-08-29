Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana del viernes, una vivienda del Barrio Patagonia sufrió un incendio con pérdidas totales, en la intersección de las calles 28 y 37 bis.

El fuego comenzó alrededor de las 10 de la mañana en una vivienda de pequeñas dimensiones, construida en madera y placas. Según los reportes oficiales, el siniestro se originó por una falla eléctrica, aunque afortunadamente no se registraron heridos ni víctimas fatales.

El operativo para controlar el fuego incluyó corte de suministros, despliegue de líneas de ataque y remoción de material afectado. Bomberos de los Cuarteles Veinticuatro y Central, con apoyo de la Comisaría 7ma, el Comando Patrulla y personal de Servicios Públicos, lograron controlar y extinguir las llamas de manera rápida y segura. Las dotaciones del Cuartel Central colaboraron abasteciendo de agua al autobomba interviniente, mientras que personal del Ministerio de Desarrollo Social brindó asistencia preventiva.

Las autoridades locales instaron a la comunidad a revisar las instalaciones eléctricas de sus hogares y recordaron la importancia de mantener los números de emergencia a mano, como medidas de prevención frente a este tipo de incidentes.