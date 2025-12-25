Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un intenso incendio generó momentos de tensión y alarma durante la tarde del jueves 25 de diciembre en el barrio Belgrano de Río Gallegos, donde una vivienda ubicada en la intersección de las calles Ramón y Cajal y Ayohuma, a metros de Batalla Puerto Argentino, fue afectada por un importante foco ígneo que demandó la rápida intervención de los servicios de emergencia.

El siniestro se desató cerca de las 14 horas en una casa emplazada en la parte trasera de un terreno situado sobre Ayohuma al 580. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, las llamas avanzaron con rapidez, provocando severos daños materiales y una densa columna de humo blanco que se elevó sobre el sector, visible desde varias cuadras a la redonda.

Una autobomba en las inmediaciones. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que en el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta de Policía, quienes realizaron un amplio corte perimetral para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar el trabajo de los bomberos, y personal de la Unidad Segunda de Bomberos, que desplegó varias líneas de ataque para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia viviendas linderas.

Mientras las dotaciones combatían las llamas, algunos vecinos del sector colaboraron de manera solidaria desde una vivienda contigua, utilizando baldes con agua para contener el avance del fuego hasta que el operativo estuvo completamente controlado. Según pudo saber este diario, de manera preventiva, también se dispuso el corte del suministro de gas en la zona, como medida de seguridad adicional.

Un vecino con una manguera desde lo alto, tratando de dar una mano. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Si bien las personas que se encontraban en la vivienda afectada lograron salir por sus propios medios y no se registraron heridos de gravedad, el impacto del incendio obligó al traslado de dos personas al Hospital Regional de Río Gallegos, principalmente por precaución y ante la posible inhalación de humo. Desde el centro de salud se informó que ambos se encuentran fuera de peligro.

Al lugar también arribó una ambulancia del hospital local, que permaneció en el sector durante todo el operativo para brindar asistencia inmediata en caso de ser necesario. La presencia del personal sanitario permitió actuar con rapidez y reducir riesgos en una situación que generó preocupación entre los vecinos del barrio.

El superintendente de Bomberos, Claudio Castro, indicó que debido a la magnitud del foco ígneo se solicitó apoyo hídrico y la colaboración de otras unidades para reforzar el operativo. Una vez sofocadas las llamas, personal de Pericias y Estadísticas de la Superintendencia de Bomberos inició las tareas de remoción y las diligencias correspondientes para establecer con precisión cómo se originó el incendio.

Vecinos contemplando los destrozos por el avance del fuego. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Si bien dos viviendas cercanas fueron alcanzadas de manera parcial por el calor y las llamas, no se registraron daños estructurales de consideración, lo que fue atribuido a la rápida intervención de los bomberos y al trabajo coordinado con la Policía.