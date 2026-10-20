Un incendio de grandes proporciones movilizó en las últimas horas a dos dotaciones de bomberos tras desatarse un feroz foco ígneo en el interior de un taller de chapa y pintura ubicado en pasaje Cabildo, entre las calles Provincias Unidas y Santa Fe, en Río Gallegos.

Los daños en el taller fueron considerables. Las llamas afectaron a tres vehículos que se encontraban en el lugar para reparaciones.

El siniestro dejó como saldo tres vehículos severamente afectados por las llamas, graves daños materiales en la infraestructura del establecimiento y al propietario del lugar asistido por personal médico tras sufrir lesiones por quemaduras en una de sus manos en su intento por controlar la situación.

El hecho se desencadenó cuando el fuego comenzó a propagarse con rapidez desde el sector frontal del local, lo que generó momentos de suma tensión ante la posibilidad de que la totalidad del inmueble quedara consumida. Según la información preliminar obtenida en el lugar del hecho por el móvil de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680 Río Gallegos, la principal hipótesis sobre el origen del fuego apunta a un fallo eléctrico focalizado: un cortocircuito en la batería de uno de los automóviles que se encontraban estacionados para ser reparados habría desencadenado la primera chispa, propagándose de forma inmediata a los rodados linderos.

El taller afectado se encuentra ubicado en el pasaje Cabildo, entre las calles Provincias Unidas y Santa Fe, en Río Gallegos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LOA

El rápido llamado de alerta a los servicios de emergencia permitió el despliegue de dos dotaciones de bomberos, cuyos efectivos montaron un operativo de combate contra el fuego para evitar un desastre de mayor magnitud.

Durante los primeros minutos de la emergencia, el dueño del establecimiento intentó contener el avance de las llamas en su propio negocio, situación por la cual terminó sufriendo quemaduras en una de sus manos. Minutos más tarde, debió ser atendido por el personal médico que llegó en ambulancia al lugar.

Dos dotaciones de Bomberos intervinieron en el hecho.

A pesar del susto y de la rápida acción del personal bomberil que evitó que las llamas consumieran por completo el lugar, la escena posterior dejó en evidencia las importantes pérdidas materiales: tres automóviles alcanzados por las llamas registraron severos daños en su carrocería y mecánica interior.

Por fortuna, no hubo que lamentar personas lesionadas de gravedad.