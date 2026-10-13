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Un vuelco vehicular se registró este lunes por la tarde en el camino de ingreso al Parque Nacional Monte León, a unos seis kilómetros de la Ruta Nacional N° 3.

Bomberos de Puerto Santa Cruz acudieron al lugar tras un requerimiento de la Comisaría local. Las tareas se desarrollaron entre las 17 y las 18.50 y estuvieron a cargo de la División Cuartel 7°.

Debido a las dolencias que manifestaba el conductor en la zona lumbar, los bomberos realizaron su inmovilización mediante un cuello ortopédico, un chaleco de extricación y una tabla rígida, con el objetivo de garantizar un traslado seguro.

En paralelo, el personal efectuó la desconexión preventiva de la batería de un Ford Fiesta involucrado en el siniestro, para evitar posibles riesgos eléctricos.

El procedimiento contó con la colaboración de personal de Parques Nacionales y del equipo de Salud, que se encargó de trasladar a los ocupantes al hospital regional. Una vez finalizadas las tareas de asistencia y prevención, la dotación regresó a la base sin novedades.

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