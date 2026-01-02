Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un siniestro vial ocurrido en la tarde de este jueves 1° de enero volvió a encender las alertas sobre la seguridad en los caminos de acceso a zonas naturales de Río Turbio, particularmente en sectores de circulación compleja y alta afluencia turística. El episodio se registró en el camino que conduce al Bosque de los Duendes, uno de los espacios más visitados de la localidad, y motivó un inmediato operativo de los equipos de emergencia para resguardar a las personas involucradas y prevenir riesgos mayores.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho fue reportado durante las primeras horas de la tarde, cuando personal de la Unidad Novena de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz fue alertado por un vuelco vehicular en el acceso al predio. Al arribar al lugar, los servidores públicos constataron que una camioneta había perdido estabilidad y terminado volcada sobre su techo, en posición invertida, pocos metros después de la tranquera de ingreso al bosque.

La escena presentaba un potencial riesgo, no sólo por la posición del rodado sino también por tratarse de un camino de ripio, con pendientes y curvas que, combinadas con las condiciones climáticas y el tránsito ocasional de peatones y vehículos, pueden derivar en situaciones peligrosas. Ante este panorama, la dotación del móvil 1047 desplegó de inmediato las tareas de inspección de seguridad, priorizando la detección de posibles fugas de líquidos combustibles o aceites que pudieran generar un incendio o un daño ambiental en la zona.

Luego de verificar que no existían derrames ni pérdidas que implicaran un riesgo inmediato, los bomberos procedieron a la desconexión de la batería del vehículo, una maniobra preventiva habitual en este tipo de siniestros, destinada a evitar cortocircuitos o eventuales focos ígneos.

Un móvil en la zona del siniestro. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Estas acciones permitieron estabilizar la escena y reducir cualquier peligro adicional para quienes trabajaban en el lugar y para los ocasionales transeúntes.

Al momento del arribo de los equipos de emergencia, el conductor de la camioneta ya se encontraba fuera del habitáculo. De acuerdo a la información recabada, no habría quedado atrapado dentro del vehículo, lo que facilitó la intervención inicial. En el sector también se hicieron presentes profesionales del nosocomio local, quienes evaluaron el estado de salud del involucrado, y efectivos de la Comisaría de Río Turbio, que colaboraron en el aseguramiento del perímetro y el ordenamiento del tránsito.

La coordinación entre Bomberos, personal sanitario y fuerzas policiales permitió que el operativo se desarrollara de manera ordenada y eficiente. Una vez descartados los riesgos y completadas las tareas preventivas, la escena quedó bajo la órbita del personal policial y municipal, que continuó con las actuaciones correspondientes y el control de la circulación en el acceso al Bosque de los Duendes.