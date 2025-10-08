Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un vehículo Fiat Cronos protagonizó un vuelco sobre la Ruta 3 en la zona de Lemarchand. Como consecuencia del siniestro, falleció la mujer que viajaba en el asiento trasero que tendría alrededor de 70 años. Viajaban desde Río Gallegos con destino final Puerto Madryn.

Según pudo saber la Opinión Austral, en total, iban cuatro personas en el automóvil, tres adultos y un menor. Según fuentes oficiales, la menor sufrió lesiones y fue trasladada a un centro de salud, mientras que los dos de los ocupantes resultaron ilesos dejando el saldo de la mujer fallecida.

El hecho generó conmoción entre los conductores que circulaban por la ruta y personal de emergencias y policía acudió rápidamente al lugar para asistir a los involucrados y realizar las pericias correspondientes.