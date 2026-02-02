Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un integrante de la terna arbitral que dirigió el encuentro entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti murió tras un violento vuelco ocurrido en la Ruta Nacional N° 3, en el norte de Santa Cruz. La investigación determinó que la camioneta era conducida por el árbitro principal Cristian Rubiano. La víctima fatal fue Emanuel Leguizamón, de 24 años, cuarto árbitro de la delegación santarroseña. El hecho se registró a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, en un tramo cercano al Cañadón Minerales, cuando la comitiva regresaba hacia la provincia de La Pampa y -por motivos que aún se analizan- el rodado dio varios tumbos.

Rubiano sufrió una fractura en una de sus piernas y otros traumatismos. Los asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz presentaron heridas de distinta consideración, entre ellas cortes en la zona craneal y golpes producto del choque, aunque permanecían lúcidos al momento del rescate. Todos fueron trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde continúan internados bajo observación, a la espera de un parte médico oficial.

El árbitro Cristian Rubiano.

Según difundió El Diario de La Pampa, Rubiano cuenta con un serio antecedente judicial. En 2018, el juez de control santarroseño Carlos Matías Chapalcaz lo condenó a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir por un caso de homicidio culposo. La causa se vinculó a la muerte de César Ricardo González, de 33 años, luego de un siniestro vial ocurrido en Santa Rosa.

La justicia dio por probado que “Rubiano circulaba a bordo de un Renault Megane por el carril central de la avenida Circunvalación Este, en sentido sur-norte, en Santa Rosa, y al llegar a la intersección con avenida Arturo Illia traspuso la misma con semáforo en luz verde a una velocidad aproximada de 66 kilómetros por hora, en estado de ebriedad (1,02 de alcohol en sangre), y embistió a César Ricardo González, quien se encontraba en proximidad de la encrucijada comenzando a trasponer la calzada, de este a oeste, en forma pedestre“. Ese antecedente marcó su trayectoria en las canchas, donde en reiteradas oportunidades detuvo partidos ante los insultos relacionados con aquel episodio.

Emanuel Leguizamón, la víctima fatal del vuelco en Ruta Nacional N° 3.

El lugar del vuelco fue descripto por Diego Díaz, vecino de Río Gallegos, quien viajaba rumbo a Buenos Aires y se encontró con la escena. En diálogo con LU12 AM680, precisó: “Es en la primer bajada de Fitz Roy yendo a Caleta. La primer bajada pronunciada”. También detalló el estado del vehículo: “Calculo que recorrió unos 200 metros… la camioneta está destruida completamente”. Sobre el horario, agregó: “Entre 11:30, 12 del mediodía cuando pasamos ya estaba la camioneta volcada”.

Díaz y sus compañeros se detuvieron para asistir a los heridos. “Cuando nosotros llegamos ayudamos… lo pudimos tapar”, relató en referencia a la persona que ya no presentaba signos de conciencia. La muerte de Leguizamón generó una fuerte conmoción en la Liga Cultural y en el fútbol pampeano: considerado un árbitro joven y muy apreciado en el ambiente, su fallecimiento convirtió una jornada deportiva en un día de luto para la región.