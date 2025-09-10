Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer de Río Gallegos dio a conocer -mediante redes sociales- que habría sido víctima de un intento de abuso sexual.

La joven publicó una serie de mensajes en los que relató lo que le había sucedido en una complejo de departamentos ubicados en la calle Yugoslavia y solicitó tener cuidado ante una invitación sospechosa.

La publicación que la joven realizó en redes sociales contando lo que le sucedió.

“Yo la pude contar, pero es para que tengan precaución por si las invitan a tomar o a una joda o lo que sea en la calle Yugoslavia, donde son seis deptos, todos sin cerradura y un colchón en el piso, buscan chicas con excusas y después te quieren vender que cierta cantidad y también te dopan“, inició su relato.

“En el allanamiento encontraron a varias chicas en mi misma situación”.

“Yo tengo un Dios aparte, logré irme también está involucrada una chica llamada Sofía, se hace pasar por la novia de los viejos esos y trabaja con ellos, yo me juntaba a tomar una cerveza con (G.C.) un compañero de la escuela y casi no la cuento. Tengan cuidado”, pidió la joven.

Además, publicó una foto antigua de ella junto al compañero de escuela con el que se reunió y aclaró que “la foto es vieja, pero sigue igual”, en referencia al aspecto físico del varón.

En otra de sus publicaciones dio a conocer que realizó la correspondiente denuncia y que incluso hubo un allanamiento en el lugar. “La denuncia está hecha, en el allanamiento encontraron a varias chicas en mi misma situación, igualmente saben cómo es la justicia y en dos días a la calle otra vez, tengan cuidado”, advirtió.

“No le da derecho a nadie a querer secuestrarme y violarme entre siete personas”.

La joven, agregó en uno de los comentarios: “No le da derecho a nadie a querer secuestrarme y violarme entre siete personas que, por suerte, no pasó, yo no vine a dar lástima solamente a decirles que tengan cuidado”.

La denuncia en redes sociales tuvo una amplia repercusión y entre los mensajes que compartió se encuentra uno en el que otra persona que leyó la publicación reconoce al hombre de la foto.

“A mí, ese hdp me empastilló y me violaron entre cuatro, nunca quise hacer la denuncia por lo mismo porque hay mucha gente que echa la culpa a uno, por salir a tomar cerveza una es la culpable”, fue el mensajes que le llegó a la denunciante y que ésta compartió en sus redes.