El Círculo de Periodistas Deportivos dio a conocer las ternas de los Premios Olimpia 2025 con el que se reconocen a los deportistas argentinos más importantes del año. En esta edición, la terna de Patín está integrada por la santacruceña Abril Ortega, Facundo Nieva Biza y Juan Segundo Rodríguez.

Los ganadores de cada una de las ternas de los premios serán, después, candidatos al Olimpia de Oro.

“No me lo esperaba, nos enteramos por la publicación de Instagram, estoy superfeliz y orgullosa”, expresó la patinadora de Río Gallegos en comunicación con Radio LU12 AM680.

La deportista, que se inició en el patinaje a los cuatro años y medio, tuvo un 2025 brillante. “Fui subcampeona nacional, campeona nacional, campeona sudamericana en Brasil, sexta del mundo en China, me dieron el reconocimiento en el Senado. Ahora, me queda entrenar para el año en que viene”, manifestó la joven de 19 años y adelantó que para 2026, “la idea es volver a clasificar a todos los torneos internacionales: Panamericanos, Sudamericanos, Mundial nuevamente, esos serían los objetivos principales. Tengo que quedar dentro de las primeras dos durante todo el año”.

Desde hace algunos años, Ortega abrió su Escuela de Patín que actualmente funciona en el gimnasio “Lucho” Fernández de Río Gallegos.

Consultada sobre qué es lo más complejo de la disciplina que ha desarrollado prácticamente toda su vida, no dudó en señalar: “Entrenar la mente, lo psicológico es lo más difícil, hay momentos donde cuesta mucho, es el 90%. Si no estás bien psicológicamente, por más entrenada que estés no te va a ir bien”.

Para la ceremonia, que se desarrollará el lunes 22 de diciembre desde las 21:00 horas en la Usina del Arte en Ciudad de Buenos Aires y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports, la santacruceña ya confirmó su presencia.

Por último, consultada sobre a qué deportista le gustaría ver o tomarse una foto, comentó entre risas: “Mi papá ya me pidió fotos, si va, de Di María“.