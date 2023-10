Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como cada fin de semana, los espacios municipales se convierten en escenario de diversas actividades destinadas a los más chicos. Durante las jornadas de sábado 28 y viernes 29 hay agenda.

Gimnasio Benjamín Verón

Este jueves comenzó en las instalaciones del gimnasio municipal de Río Gallegos, el torneo de fútbol infantil denominado “JC Borquez” destinado a los equipos de las categorías 2012 y 2015.

Los equipos que participan en categoría 2012 son: Rosales, Verón, Petrolero Austral, Hispano, Hispano B, Don Bosco, Ferro YCF e Independiente.

En la categoría 2015 juegan: Hispano, Ferro YCF, Verón, Verón B, Don Bosco, Independiente y Rosales.

Este sábado la actividad comenzará a las 12:30 con partidos para los jugadores de la categoría 2012 de Hispano y Don Bosco. El cierre de actividad estará a cargo de los equipos de la 2015 de Verón e Independiente a partir de las 21:40.

El domingo, se define todo a partir de las 10:00 con los cruces para la 2012. La primera final será para la 2012 a partir de las 15:10 y para la 2015 desde las 16:00. La entrega de premios está prevista para las 17:30.

Gimnasio Jorge “Indio” Nicolai

Atletismo “Derribando barreras”, así se denomina la propuesta que contará con la coordinación de la profesora Silvina Foschi. La convocatoria es para todas las familias. Se trata de un encuentro inclusivo de atletismo que se desarrollará desde las 18:00 y hasta las 20:00.

Participan: Club Vial, EDA, Escuelas especiales y la Escuela Municipal de Atletismo.

El domingo la propuesta deportiva es para el fútbol femenino. Ellas tendrán espacio disponible desde las 10:00 y hasta las 17:00. Las categorías convocadas son desde la 2029 a 2013.

Gimnasio Luis “Lucho” Fernández

Desde este viernes y hasta las 20:00 del sábado se desarrolla en el gimnasio el Torneo Juvenil de vóley con participación de equipos de Lucho, Fenix, 17 de Octubre y Boca en categorías Sub 17 masculina, Sub 17 femenina y Sub 13 femenina.

La final para la Sub 17 masculina comenzará el sábado a las 18:00 y para las damas será a partir de las 19:00.

Gimnasio 17 de Octubre

El sábado se juega la fecha 12 de la Liga Municipal de Fútbol femenino a las 14:00 con el cruce entre Boxing y El Carmen, serán 8 partidos, el último comienza a las 21:00 y las convocadas son Luchito y Don Bosco.