Un total de 64 trabajadores del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz pasaron a planta permanente, poniendo fin a una larga espera que en muchos casos llevaba años de contratos y precarización laboral.

La medida se concretó mediante un decreto oficial, en cumplimiento efectivo de una decisión política del gobernador Claudio Vidal, que avanza en la regularización y el reconocimiento de derechos de los trabajadores del Estado.

La ejecución del decreto recae sobre el Consejo Provincial de Educación, organismo que se encuentra bajo la conducción de la licenciada Iris Rasgido, responsable de la cartera educativa provincial.

El decreto con el pase a planta permanente firmado por el gobernador Claudio Vidal.

Según indicó el gobierno, el cambio de estatus de contratados a planta permanente vuelve a poner en discusión la política laboral del Estado provincial en el área educativa, particularmente en un contexto donde la estabilidad laboral y el reconocimiento de derechos adquiridos son reclamos recurrentes de los trabajadores del sector.

Según especifica el decreto 1218 –al que tuvo acceso La Opinión Austral– se establece que los agentes serán encasillados de acuerdo al agrupamiento, nivel, grado, tramo, según corresponda en cada caso. También se faculta al ministerio de Economía a efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes a fin de atender el gasto que demande la medida.

Cabe destacar que el decreto lleva la firma del gobernador Claudio Vidal y el jefe de gabinete de ministros, Daniel Álvarez.