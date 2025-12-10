Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz llevó adelante el acto de egreso de la Promoción XCIII de Agentes de Policía, en una ceremonia realizada en el Salón Auditorio de la Iglesia Bet El en Río Gallegos.

El evento, que tuvo lugar este miércoles, contó con la presencia del Ejecutivo Provincial, representado por el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez; las y los ministros de Gobernación, Soledad Boggio, de Producción, Nadia Ricci y de Seguridad, Pedro Prodromos y la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; el jefe de Policía, comisario general, Diego Agüero; el subjefe de Policía, comisario general Luis Bordón; el director de la División Escuela de Suboficiales y Agentes, comisario Mayor Rodrigo Galindo; entre otras autoridades.

Durante el acto, destacaron que el egreso marca el cierre de una etapa fundamental en la formación de los 74 agentes, una etapa construida sobre el esfuerzo, la constancia y la responsabilidad demostrada por cada integrante de la promoción, a lo largo de su proceso formativo.

La emoción de una de las egresadas de la Escuela de Suboficiales y Agentes “Crio. Mayor (R) Ricardo Abel Vallejos”.

También se puso en valor el trabajo sostenido de quienes integran la División Escuela de Suboficiales y Agentes “Crio. Mayor (R) Ricardo Abel Vallejos”: su equipo directivo, instructores, cuerpo docente, profesionales y personal administrativo, quienes con compromiso diario acompañan y guían la formación policial en cada instancia.

Además, durante el acto se realizó la entrega de certificados de reconocimiento a los participantes de la capacitación dictada durante el ciclo lectivo 2025 por la Escuela de Suboficiales y Agentes. Los cursantes continuarán posteriormente con su formación en el Servicio Penitenciario Provincial, dando continuidad a su preparación profesional dentro del sistema de seguridad de Santa Cruz.

Tras haber concluido esta etapa de preparación, el 1° de enero de 2026 los egresados serán promovidos a la jerarquía de Agentes de Alta Comisión de la Policía de Santa Cruz, dando así su primer paso formal dentro de la carrera policial.