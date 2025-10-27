Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A 15 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, la agrupación Los Muchachos Peronistas realizará su tradicional acto homenaje en Río Gallegos, encabezado por Rudy Ulloa, amigo personal y colaborador cercano del exmandatario.

“Convoco a todos los peronistas y los que saben cómo le gustaría a Néstor que estén ahí ese día tan importante, que no lo olviden. Para mí es eterno”, expresó Ulloa en diálogo con La Opinión Austral y anticipó que se espera la llegada de dirigentes nacionales y provinciales para participar del encuentro.

“A Néstor lo extraño cada día, pero más aún cuando veo que algunos olvidan lo que él hizo por esta provincia y por el país”, sostuvo.

Organizado por la Agrupación Los Muchachos Peronistas y Primero Santa Cruz, el acto en homenaje tendrá lugar este lunes a las 19:00 en la intersección de Defensa y Pasteur, donde se emplaza el monumento de 2,04 metros de bronce y mármol, inaugurado en 2011.