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Este martes 27 de octubre, al cumplirse 16 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, se realizó un homenaje a las 16:00 en el cementerio de Río Gallegos. La actividad concluyó en el mausoleo donde descansan los restos del expresidente. La Opinión Austral estuvo presente en el lugar y dialogó con el sacerdote y diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos “Juanca” Molina, quien recordó con añoranza al exmandatario y destacó su capacidad de planificación, su atención a los detalles y su compromiso con la gestión.

“Me queda el Néstor de la estrategia, el que tenía la capacidad de estar en los detalles, el que se levantaba a las cuatro de la mañana y estaba siempre pensando qué hacemos hoy por nosotros”, expresó. En esa línea, sostuvo que esa es la imagen que busca reivindicar y transmitir a las nuevas generaciones. “Ese es el Néstor que me queda, al que quiero invitar. Ojalá podamos decirles a los pibes que tienen 16 años y van a votar que en algún momento de nuestra historia vivimos con dignidad”, señaló.

El diputado nacional Juan Carlos Molina sostiene una bandera con la leyenda: “Cristina Libre”.

Molina también evocó el velatorio del expresidente en la Casa Rosada y rememoró las consignas que se escuchaban entre quienes se acercaron a despedirlo. “La gente gritaba dos cosas: ‘Fuerza, Cristina’ y ‘Nos devolvió la dignidad’. Ese es el Néstor con el que me quiero quedar y el que tenemos que contagiar”, afirmó.

Consultado sobre el lema de la militancia de “volver a Néstor, volver a Perón” y las formas de acercar ese legado a los jóvenes, el cura planteó la necesidad de recuperar experiencias del pasado y adaptarlas al presente. En ese sentido, mencionó el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil como parte de un escenario regional que invita a reflexionar.

“Tenemos que poder comunicar, poder mostrar que hay muchas cosas que hoy nos sirven para este momento actual; volver a mostrarlas, volver a transmitirlas, volver a ponerlas entre nosotros”, indicó. Asimismo, consideró: “Me parece que uno de los elementos fundamentales es recuperar la memoria. No pasó tanto tiempo, pero es muy útil. También hay que trabajar en la forma que tenemos de meternos en el medio del otro y volver a esa militancia donde miramos un proyecto colectivo, y no una militancia de ‘te voto para que me des’”.

Por último, Molina se refirió al papel de las redes sociales en la comunicación política y en el acercamiento a nuevos públicos: “Creo que es una forma de llegar. Hay una nueva forma de poder comunicar y tenemos que apostar a eso, pero sin olvidarnos de dónde venimos”. Para finalizar, reflexionó: “No somos el frente de los algoritmos. Somos personas, somos una universidad sobre la inclusión social”.