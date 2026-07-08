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La audiencia inciará a las 10 de la mañana en Río Gallegos. Antes de la lectura de la sentencia, los acusados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante los jueces. Luego, el tribunal pasará a un cuarto intermedio para deliberar y finalmente anunciar su decisión.

Se trata de una jornada histórica para los familiares de las víctimas, que durante años reclamaron respuestas y justicia por lo ocurrido el 15 de noviembre de 2017, cuando se perdió contacto por última vez con el submarino que navegaba en aguas del Atlántico Sur.

El 15 de noviembre de 2017 a las 7:20 fue la última vez que se tuvo contacto con el submarino donde navegaban los 44 submarinistas del ARA San Juan.

El fallo llegará después de más de cuatro meses de debate oral y cerca de cuarenta audiencias en las que declararon testigos, especialistas, exintegrantes de la Armada y familiares de los submarinistas. El proceso también incluyó la incorporación de documentación técnica, pericias e incluso una inspección ocular sobre un submarino gemelo del ARA San Juan realizada en las instalaciones de Tandanor.

En el banquillo de los acusados se encuentran Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, exjefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Correa, exresponsable del área de Operaciones.

Durante sus alegatos, la Fiscalía sostuvo que existió una cadena de incumplimientos, omisiones y fallas en los controles que incrementaron el riesgo operativo de la nave y derivaron en el hundimiento. Por ello solicitó penas de cinco años de prisión para Villamide y López Mazzeo, tres años para Correa y dos años para Alonso, además de las correspondientes inhabilitaciones.

Luis López Mazzeo en la última jornada antes de conocer el veredicto. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Las querellas que representan a familiares de las víctimas habían solicitado condenas más severas. Sin embargo, esos planteos quedaron fuera de la definición judicial luego de que el Tribunal declarara nulos los pedidos por considerar que excedían la calificación legal con la que los imputados llegaron a juicio.

El capitán de fragata Hugo Miguel Correa tiene un pedido de condena por parte de la fiscalía de tres años. La querella pidió 5. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Las defensas, en tanto, rechazaron los argumentos de la acusación y reclamaron la absolución de los cuatro exoficiales. Sostuvieron que no se logró probar una relación causal entre las conductas atribuidas a los acusados y el desenlace fatal de la misión, además de cuestionar la valoración de la prueba realizada por el Ministerio Público Fiscal.

Héctor Alonso mirando su celular. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La sentencia será seguida de cerca por los familiares de los 44 tripulantes, quienes durante todo el proceso insistieron en la necesidad de que la Justicia establezca responsabilidades dentro de la cadena de mando de la Armada.

Claudio Villamide escuchando a su abogado Juan Pablo Vigliero. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras años de investigación, reclamos y un juicio que concentró la atención de todo el país, este miércoles se conocerá finalmente el veredicto en una de las causas más sensibles y emblemáticas de la historia reciente argentina.

Toda la cobertura de la sentencia, las repercusiones y los detalles de una jornada histórica podrán seguirse a través de La Opinión Austral.